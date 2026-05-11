В рамках «КазаньФорума» проведут Международную агропромышленную сессию

В Казани пройдет Международная агропромышленная торгово-закупочная сессия для экспортоориентированных компаний АПК России. Мероприятие проведут в Международном выставочном центре «Казань Экспо» с 14 по 15 мая в рамках XVII Международного экономического форума «Россия — Исламский мир: КазаньФорум», сообщила пресс-служба Минсельхоза республики.

Среди участников — 23 иностранных байера и дистрибьютора, 78 российских компаний из девяти регионов России. На сессию приедут иностранные покупатели, проведут индивидуальные отраслевые бизнес-встречи российских производителей и потенциальных зарубежных партнеров.

Встречу организуют для установления прямых деловых контактов, демонстрации конкурентоспособности продукции, обсуждения условий поставок и заключения предварительных соглашений для диверсификации направлений экспорта.

Ключевым инструментом поддержки экспортеров в России является цифровая платформа «Мой экспорт», созданная Российским экспортным центром по национальному проекту «Международная кооперация и экспорт».

Никита Егоров