Фиксированный набор товаров и услуг в Татарстане подорожал на 3,2% с начала года

В перечень входят базовые продукты, товары и услуги, которые используются для анализа покупательной способности населения

На конец марта стоимость фиксированного набора потребительских товаров и услуг в Татарстане составила 23 476,47 рубля в расчете на месяц. Это на 3,2% больше относительно декабря 2025-го, следует из данных Татарстанстата.

При этом за месяц стоимость такого набора увеличилась на 0,7%.

Напомним, что под фиксированным набором потребительских товаров и услуг подразумевается перечень базовых продуктов, непродовольственных товаров и услуг, которые используются для анализа покупательной способности населения, межрегиональных сопоставлений и расчета некоторых экономических показателей.

В состав данного набора, в частности, входят: говядина, свинина, куры охлажденные и мороженые, сосиски, сардельки и другие продукты питания, а также куртка с верхом из плащевой ткани утепленная, костюм-двойка, брюки из полушерстяных или смесовых тканей и ряд прочих товаров.

Ранее сообщалось, что в Татарстане производство продуктов снизилось на 2,2% с начала года.

Никита Егоров