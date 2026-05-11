Правнучка Ленина Елена Ульянова умерла в возрасте 47 лет

Прощание с ней состоится в Митинском крематории

Двоюродная правнучка Владимира Ленина Елена Ульянова умерла в возрасте 47 лет. О ее смерти сообщили в пресс-службе музея-заповедника «Горки Ленинские».

Отмечается, что прощание с Ульяновой состоится 13 мая <...> в 14:40 мск в Митинском крематории.

Ульянова родилась в 1978 году в Москве. С 1993-го по 1997-й училась во Франции и США, а затем вернулась в Россию. Она вступила в КПРФ и занималась общественной деятельностью. Принимала участие в экскурсиях и программах музея-заповедника «Горки Ленинские», продолжая миссию бабушки, племянницы Ленина Ольги Ульяновой, по сохранению исторического наследия семьи.

Ранее сообщалось, что актер Майкл Пеннингтон, сыгравший в «Звездных войнах», умер в возрасте 82 лет.

Никита Егоров