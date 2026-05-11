В Минэкономразвития России планируют ввести безвизовый режим с тремя странами
В России решают вопрос насчет введения безвизового режима с Малайзией, Кувейтом и Бахрейном, сообщила пресс-служба Минэкономразвития России.
По ожиданиям ведомства, упомянутые направления могут стать доступными без виз в ближайшее время.
— Напомним, по состоянию на апрель 2026 года российские граждане могут посещать без визы 86 стран мира. Еще в 38 государствах действует упрощенный порядок въезда (электронная виза или виза по прибытии), — говорится в сообщении.
Ранее туроператоры сообщили об ужесточении визовых правил Японии для россиян.
