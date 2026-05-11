Новости общества

01:37 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В Минэкономразвития России планируют ввести безвизовый режим с тремя странами

14:43, 11.05.2026

По состоянию на апрель 2026 года российские граждане могут посещать без визы 86 стран мира

В России решают вопрос насчет введения безвизового режима с Малайзией, Кувейтом и Бахрейном, сообщила пресс-служба Минэкономразвития России.

По ожиданиям ведомства, упомянутые направления могут стать доступными без виз в ближайшее время.

— Напомним, по состоянию на апрель 2026 года российские граждане могут посещать без визы 86 стран мира. Еще в 38 государствах действует упрощенный порядок въезда (электронная виза или виза по прибытии), — говорится в сообщении.

Ранее туроператоры сообщили об ужесточении визовых правил Японии для россиян.

Никита Егоров

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте», канал в MAX и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».

Общество

Новости партнеров

Читайте также