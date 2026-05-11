Великобритания ввела санкции против 85 граждан и организаций в России

13:08, 11.05.2026

Так, ограничения коснулись первого замминистра образования и науки ЛНР Дмитрия Шевченко

Великобритания ввела ограничения против 85 лиц и организаций в рамках антироссийских санкций, следует из уведомления британского Минфина.

Ограничения коснулись сотрудников российского пиар-агентства «Агентство социального проектирования», ряд некоммерческих организаций, уполномоченных по правам ребенка в Новосибирской области Надежды Болтенко и Херсонской области Ирины Кравченко.

Помимо этого, санкции ввели в отношении первого замминистра образования и науки ЛНР Дмитрия Шевченко.

Напомним, что 23 апреля начал действовать 20-й пакет санкций ЕС против России. Подробнее о том, какие запреты ввели, как они отразятся на российской экономике и кто больше всего выиграет в данной ситуации, — в материале «Реального времени».

Никита Егоров

