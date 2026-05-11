Мединский про заочный приговор на Украине: киевский суд «судит историю»

Он также напомнил о случае, когда собирались сжечь итальянского историка Пауло Сарпи

Киев, по сути, «судит историю». Об этом сообщил помощник президента России Владимир Мединский, комментируя приговор украинского суда.

— Самое поразительное то, что они таким образом, по сути, судят историю... Фактов войны с книгами в реальной человеческой истории не так много. Это у Оруэлла в «1984» и в других антиутопиях подобное происходит. А в реальной жизни такое было редко когда, — приводит слова Мединского RT.

Он также напомнил о случае, когда собирались сжечь итальянского историка Пауло Сарпи. Ранее историк написал книгу об истории католической церкви, которую позже назвали ересью. При этом в последний момент этот приговор не вынесли, посчитав, что святая инквизиция все-таки должна ориентироваться на принципы законности.

— Киевский суд в данном случае превзошел святую инквизицию, потому что не постеснялся вынести обвинительный приговор, — обратил внимание Мединский.

Еще Мединский обратил внимание на то, что осудившие его сами говорят по-русски, но при этом пытаются вывести язык из обихода. Цель — молодые люди на Украине, чтобы русский стал для них иностранным и не очень понятным. Символично, что приговор был вынесен накануне 9 Мая.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что дело идет к завершению украинского конфликта.



Никита Егоров