Путин наградил жительницу Татарстана Альфинур Аскарову орденом «Родительская слава»
Также указом российского лидера жительнице Рязанской области Анастасии Коняевой присвоили звание «Мать-героиня»
Президент России Владимир Путин наградил жительницу Татарстана Альфинур Аскарову орденом «Родительская слава». Соответствующий указ российского лидера опубликован на сайте Кремля.
— За большие заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей… наградить орденом «Родительская слава» Аскарову Альфинур Ибрагимовну, Республика Татарстан, — говорится в документе.
Помимо Аскаровой, жительнице Рязанской области Анастасии Коняевой присвоили звание «Мать-героиня». Помимо этого, Путин наградил медалью ордена «Родительская слава» Дмитрия и Елену Анохиных из Брянской области, а также Алексея и Ольгу Батмановых из Рязанской области. Такую же медаль получили и Павел и Тамара Багдановы из Ставропольского края.
