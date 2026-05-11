В казанском аэропорту один из рейсов перенесли почти на 15 часов

Всего на прилет и вылет задерживаются два рейса

В аэропорту Казани задерживаются два рейса на прилет и вылет. Так, рейс Санья — Казань перенесен на 15 часов. Самолет приземлится в столице Татарстана только 12 мая в 01:25, следует данных онлайн-табло стоянки воздушных судов.

Еще почти на три часа перенесен рейс в Сургут. Самолет вылетит из Казани в 13:15. Остальные самолеты вылетят и прилетят по расписанию, некоторые из них даже на 5-10 минут раньше назначенного времени.

Ранее сообщалось, что восстановление воздушного движения на юге России займет до трех дней.

Никита Егоров