Россиянам назвали размер зарплаты пенсионера для максимального ИПК

С индивидуального пенсионного капитала (ИПК) можно получить максимум три балла. Именно это количество может увеличить пенсию работающего пенсионера по итогам пересчета 1 августа. Для получения такого количества баллов нужно иметь зарплату минимум 74,4 тыс. рублей, с которой будут перечисляться страховые взносы. Об этом сообщила профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Плеханова Юлия Финогенова, чьи слова приводит ТАСС.

Напомним, что ИПК можно посчитать по формуле: ежемесячную зарплату умножаем на 12 (количество месяцев в году), а далее умножить еще на 30%. После этого вы получите сумму страховых взносов. Из нее необходимо выделить 53,4% индивидуальной части и разделить на 477 235,8 рубля (предельная база взносов с учетом всех коррекций). Результат нужно умножить на 10 (максимальное число баллов ИПК, которое можно получить за год).

В 2026 году стоимость ИПК равна 156,76 рубля. Таким образом, с учетом того, что три — максимальное число баллов, получить их можно при зарплате от 74 475 рублей. В этом случае размер будущей пенсии увеличится на 470,28 рубля.

Никита Егоров