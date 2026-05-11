Новые власти Венгрии пересмотрят проект АЭС «Пакш-2» по проекту «Росатома»

Стоимость этого проекта посчитали сильно завышенной

Новое правительство Венгрии планирует пересмотреть условия соглашения о строительстве АЭС «Пакш-2» по проекту «Росатома». Об этом заявил кандидат на пост главы Минэкономики Иштван Капитань, чьи слова приводит ТАСС.

По словам спикера, «экономические показатели тесно связаны с ценами на энергоносители» и власти будут добиваться снижения затрат как на закупки нефти и газа, так и на производство электроэнергии.

— Одной из первых мер в этих целях станет пересмотр проекта сооружения АЭС «Пакш-2», — сказал Капитань на слушаниях.

Еще он подчеркнул, что контракты с «Росатомом» находятся в секретности, из-за чего новые руководители Венгрии их пока не видели, но начнут изучать документы в ближайшее время. В программе партии «Тиса», которая победила на парламентских выборах 12 апреля, записано, что в случае прихода к власти она подвергнет «серьезному пересмотру» соглашения по строительству АЭС «Пакш-2».

Лидер «Тисы» Мадьяр, занявший 9 мая пост премьер-министра Венгрии, сразу после выборов подтвердил, что намерен изучить все контракты по сооружению новой АЭС в Пакше. Он считает, что стоимость этого проекта сильно завышена.

Глава «Росатома» Алексей Лихачев, в свою очередь, ответил, что возглавляемое им ведомство готово обсудить вопросы, связанные с «Пакш-2», и, если потребуется, доказать эффективность и обосновать стоимость проекта.

