Эксперт Сафонов объяснил, как самозанятым обеспечить себе пенсию в 50 тыс. рублей

При таких отчислениях самозанятые сформируют за все время 261 индивидуальный пенсионный коэффициент

Фото: Динар Фатыхов

Пенсия у самозанятого может составить 50,5 тыс. рублей при условии, что человек каждый год на протяжении 30 лет будут платить в Соцфонд 572 тыс. рублей в качестве взносов. Об этом сообщил профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов, чьи слова приводит ТАСС.

Эксперт отметил, что 572,2 тыс. рублей является максимальным размером взноса в СФР. При таких отчислениях самозанятые сформируют за все время 261 индивидуальный пенсионный коэффициент (ИПК).

По словам Сафонова, самозанятые не обязаны делать отчисления в Соцфонд. Однако если человек хочет получать в будущем страховую пенсию, то он может подать заявление в СФР и стать участником добровольного пенсионного страхования, резюмировал профессор.

Ранее россиянам назвали размер зарплаты пенсионера для максимального ИПК.

Никита Егоров