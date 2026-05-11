В Казани продают 35-летнюю «Ладу» с пробегом 23 тыс. км

Стоимость данного автомобиля составляет 750 тыс. рублей

Фото: скриншот с Avito

В Казани выставили на продажу ВАЗ-2106 1991 года выпуска. Стоимость данного автомобиля составляет 750 тыс. рублей, следует из объявления, опубликованного на одном из сайтов.

скриншот с Avito

Судя по описанию и указанным характеристикам, цена советской легковушки обусловлена преимущественно пробегом. Он составил 23 528 км за 35 лет эксплуатации.

скриншот с Avito

Причем, согласно опубликованным фото, машина сохранилась в заводском состоянии.

Ранее сообщалось, когда стоит продавать б/у машину и что ждет этот рынок в 2026 году.

Никита Егоров