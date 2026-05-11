Средняя цена нового авто в Татарстане снизилась на 1,2%

При этом в апреле на рынке республики заметно выросло число предложений от местных автопроизводителей

По итогам апреля средняя стоимость новых автомобилей в Татарстане опустилась на 1,2% по сравнению с мартом и составила 2,82 млн рублей. К такому выводу пришли эксперты «Авто.ру Бизнес».

В апреле 2026 года на рынке Татарстана заметно выросло число предложений от местных автопроизводителей: с начала года показатель увеличился на 18%, а в марте продемонстрировал рост на 5%. Напомним, что к локальным маркам относятся: «Москвич», УАЗ, Lada, Belgee, Evolute, Solaris, Sollers, Tenet и Aurus.

Предложение же китайских марок в республике за месяц выросло лишь на 1% и не превысило январского уровня. В результате средняя цена машины из Китая в апреле впервые преодолела отметку в 4 млн рублей, увеличившись тем самым на 2,7% за месяц.

Стали доступнее и ряд некоторых моделей, среди которых: Haval Jolion (-3,3%; до 2,59 млн рублей), Lada Aura (-3,2%; до 2,43 млн рублей), Geely Atlas (-1,4%; до 3,78 млн рублей), Omoda C7 (-1,4%; до 3,19 млн рублей).

Напомним, что ранее Вячеслав Субботин, заместитель главного редактора журнала «За рулем», высказал предположение о возможном росте спроса на новые автомобили в России к концу 2026 года. По его словам, это произойдет, если ключевая ставка ЦБ снизится до 12%. В таком случае для покупателей вновь станут доступны программы субсидирования и другие партнерские инициативы.

