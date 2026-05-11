Минниханов обсудил с инвестором создание курорта «Казань марина»

Раис Татарстана Рустам Минниханов встретился с акционером АО «Хвоя» Игорем Кимом в Доме правительства, с которым обсудил реализацию инвестиционного проекта по созданию города-курорта «Казань марина». Напомним, что речь идет об объекте в Лаишевском районе республики, сообщила пресс-служба руководителя региона.

— «Казань марина» станет первым построенным за последние 30 лет центром с мариной полного цикла на 300 яхт. На площади 43,1 га планируется возвести девять инвестиционных лотов с гостиничными объектами на 1250 номеров категорий 3-4 звезды. После сдачи в эксплуатацию объект сможет принимать до 620 тыс. туристов в год, — говорится в сообщении.

Отмечается, что у компании «Хвоя» уже есть опыт создания парк-отелей и термальных комплексов.

Ранее сообщалось, что в Татарстане построят дорогу к туристской территории «Казань марина».

Никита Егоров