Актер Пеннингтон, сыгравший в «Звездных войнах», умер в возрасте 82 лет

Пеннингтон многие годы работал в Королевской Шекспировской компании, сыграв во множестве постановках по произведениям Уильяма Шекспира

Английский актер Майкл Пеннингтон, который известен зрителю по роли в фильме «Возвращение Джедая» кинофраншизы «Звездные войны», умер в возрасте 82 лет. О смерти артиста пишет газета Daily Mail.

Напомним, что актер исполнил роль офицера Моффа Тиаана Джерджеррода в шестом эпизоде «Звездных войн». Помимо франшизы, Пеннингтон сыграл Лаэрта в «Гамлете» (1969 год). Еще он играл в кинокартинах «Возвращение Шерлока Холмса» (1987) и «Железная леди» (2011).

Издание напоминает, что Пеннингтон многие годы работал в Королевской Шекспировской компании, сыграв во множестве постановках по произведениям Уильяма Шекспира. Актер также написал несколько книг. Одна из них была посвящена его работе над ролями в постановках по пьесам Антона Чехова и Федора Достоевского.

