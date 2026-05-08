В Москве обсудили подготовку и проведение саммита Россия — АСЕАН в Казани

Среди поднятых вопросов были протокольное, транспортное, медицинское и медиаобеспечение

В Москве обсудили подготовку и проведение саммита Россия — АСЕАН. Напомним, что мероприятие состоится в Казани.

Как сообщила пресс-служба Фонда «Росконгресс», провел заседание оргкомитета помощник президента России Юрий Ушаков. Также среди участников встречи оказались представители федеральных органов власти, правительства Татарстана, включая премьер-министра республики Алексея Песошина, а также члены Фонда «Росконгресс» и профильных ведомств.

— Россия обладает успешным опытом проведения мероприятий такого масштаба и уровня, включая саммит Россия — АСЕАН в Сочи в 2016 году. Сегодня важно обеспечить четкую координацию всех задействованных структур, чтобы предстоящий саммит в Казани прошел на самом высоком уровне и способствовал дальнейшему укреплению стратегического партнерства России и АСЕАН, — отметил Юрий Ушаков.

Среди поднятых вопросов были протокольное, транспортное, медицинское и медиаобеспечение. Особое внимание уделили межведомственной координации. Как подчеркнул советник президента РФ, ответственный секретарь оргкомитета Антон Кобяков, главные задачи при организации саммита - обеспечить высокий уровень проведения мероприятий, комфорт и безопасность участников, а также создать условия для содержательного диалога, который поможет укрепить партнерство России и АСЕАН в формирующейся многополярной системе.

По словам замминистра МИД России Андрея Руденко, по итогам саммита планируют подписать итоговую декларацию, подтверждающую правовую основу партнерства России и АСЕАН.

Ранее сообщалось, что в Татарстане создали организационный комитет по подготовке саммита Россия — АСЕАН.

Никита Егоров