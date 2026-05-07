Затраты на обеспечение медицинского сотрудника формой в РТ составляют 10,36 рубля в сутки

19:49, 07.05.2026

Теперь младший персонал государственных больниц получит по три комплекта спецодежды

Фото: Динар Фатыхов

В Татарстане ввели новые правила выдачи формы для медработников. Теперь младший персонал государственных больниц получит по три комплекта спецодежды, следует из постановления Кабмина РТ.

Стоимость обслуживания одного комплекта в день составит в 2026-м — 10,36 рубля, в 2027-м — 10,78 рубля, а в 2028-м — 11,2 рубля, а затраты на стирку и обработку будут варьироваться от 97 до 177 рублей в зависимости от года.

Программа охватывает более 24 тысяч комплектов форменной одежды для медицинских учреждений республики, включая крупные больницы Казани, Набережных Челнов и районных центров. Напомним, что ранее Минздрав напомнил, что при поддержке раиса Татарстана Рустама Минниханова в республике с 2022 года уже реализуется проект по предоставлению медицинскому и прочему персоналу форменной одежды.

Наталья Жирнова

ОбществоМедицинаЭкономикаБюджет Татарстан

