Центробанк: экономика России выходит из состояния перегрева

Согласно оценке ЦБ, снижение ВВП в первом квартале составило 0,5% в годовом выражении

По данным Банка России, российская экономика в первом квартале 2026 года практически полностью избавилась от состояния перегрева. Об этом говорится в комментарии регулятора к среднесрочному прогнозу.

Согласно оценке ЦБ, снижение ВВП в первом квартале составило 0,5% в годовом выражении. Такое падение во многом связано с меньшим числом рабочих дней по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В Центробанке отмечают, что охлаждение потребительского и инвестиционного спроса, а также снижение напряженности на рынке труда свидетельствуют о существенном ослаблении перегрева экономики. При этом участники рынка считают, что даже после полного устранения перегрева инфляция не сможет сразу вернуться к целевому показателю в 4% из-за временных лагов и сохраняющихся повышенных инфляционных ожиданий.

— Человечеству потребовалось 50 лет, чтобы вернуться на Луну. Мы тоже вернемся к инфляции в 4%, я в этом уверена и уверена в том, что это произойдет гораздо быстрее, — заявила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина после снижения «ключа».

Напомним, что регулятор снизил ключевую ставку на 0,5% — до 14,5%, однако экономисты говорят, что это действие похоже на инертность. Подробнее — в материале «Реального времени». Позднее Набиуллина заявила, процесс определения ставки — это далеко не автоматическое действие, а результат тщательной работы экспертов регулятора.



Наталья Жирнова