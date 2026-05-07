Замглавы исполкома Лаишевского района Замалиев стал замглавы АИР Талии Минуллиной
До этой же должности повысили и экс-начальника отдела правового и документационного обеспечения агентства Марию Кривенкову
Кабинет министров Татарстана принял постановление о назначении двух новых заместителей руководителя Агентства инвестиционного развития Татарстана Талии Минуллиной.
На эти посты были назначены замглавы исполнительного комитета Лаишевского муниципального района Татарстана Ленар Замалиев и экс-начальник отдела правового и документационного обеспечения агентства Мария Кривенкова.
На данный момент глава АИР Талия Минуллина занимает пост главы оргкомитета по организации КазаньФорума-2026, который пройдет с 12 по 17 мая.
Самые многочисленные делегации ожидаются из Афганистана, Сенегала, Узбекистана, Нигерии, Египта, Ганы и Пакистана. При таком огромном количестве стран и языков организаторам сейчас не хватает квалифицированных переводчиков-синхронистов для обеспечения качественного перевода, а казанцев вновь ожидают трудности из-за логистики перемещения участников международного мероприятия. В стрессе и сервисная сфера городской инфраструктуры. Подробнее об этом — в материале «Реального времени».
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте», канал в MAX и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».