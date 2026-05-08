Euroclear перевел Украине €6,6 млрд от активов России

Международный депозитарий Euroclear сообщил, что с февраля 2024 года перечислил в Европейский фонд для Украины €6,6 млрд доходов, полученных от реинвестирования заблокированных российских активов. Следующий платеж на сумму €1,4 млрд запланирован на июль 2026 года, сообщает ТАСС.

В отчете компании отмечается, что на ее балансе находится около €200 млрд, связанных с российскими санкционными активами. Euroclear также признал, что стал объектом многочисленных судебных исков в России, и вероятность негативных для депозитария решений оценивается как очень высокая, поскольку Москва считает санкции ЕС незаконными.

В декабре 2025 года Центральный банк России подал в Арбитражный суд Москвы иск к Euroclear на сумму 18,2 трлн рублей. Рассмотрение дела назначено на 15 мая.

Наталья Жирнова