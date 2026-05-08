В Казани планируют провести форум «Международная строительная неделя БРИКС»

Мероприятие позволит укрепить международное сотрудничество в строительной сфере

В Казани с 10 по 13 ноября 2026 года планируют провести форум «Международная строительная неделя БРИКС». В республике уже хотят образовать оргкомитет, который займется подготовкой и проведением данного мероприятия. Соответствующий документ сейчас проходит антикоррупционную экспертизу.

— Мероприятие позволит укрепить международное сотрудничество в строительной сфере, поспособствует обмену опытом внедрения современных технологий и выработке новых инициатив в рамках стратегических задач России и стран БРИКС. Форум станет площадкой для расширения деловых контактов и развития долгосрочного партнерства между Россией и странами БРИКС,— говорится в пояснительной записке документа.

Согласно документу, целевой аудиторией форума станут представители российской власти и стран БРИКС, представители субъектов России, представители сфер строительства и жилищно-коммунального хозяйства, бизнеса и коммерческих организаций, руководители крупнейших девелоперских компаний, представители финансовых институтов и профессионального сообщества.

В состав оргкомитета войдут 43 человека. Среди них: раис Татарстана Рустам Минниханов (сопредседатель оргкомитета), глава Минстроя России Ирек Файзуллин (председатель оргкомитета), премьер-министр республики Алексей Песошин (зампредседателя оргкомитета) и другие официальные лица.

