Суд обратил в доход государства имущество бывшего сенатора Мошковича

Речь идет о более чем 29 млн рублей, 1 822,5 млн долларов США и 1 638,5 млн евро

Хамовнический районный суд Москвы 5 мая 2026 года удовлетворил антикоррупционный иск в отношении бывшего сенатора от Белгородской области Вадима Мошковича и связанных с ним лиц. Об этом сообщает телеграм-канал «Суды общей юрисдикции города Москвы».

Иск был подан в связи с выявленными нарушениями антикоррупционного законодательства в период его парламентской деятельности с 2006 по 2014 год.

По решению суда в доход государства обращено значительное имущество: более 651 миллиона акций ПАО «Группа «Русагро», 24 миллиона акций АО «Эталон», принадлежащих ООО «Профит», доли в уставных капиталах пяти аффилированных организаций. Кроме того, конфискации подверглись денежные средства, изъятые в ходе обыска — свыше 29 миллионов рублей, 1 822,5 миллиона долларов США и 1 638,5 миллиона евро, а также средства на счетах ответчиков в размере, превышающем 14 миллиардов рублей.

Наталья Жирнова