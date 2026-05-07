С начала 2026 года оборот организаций Татарстана увеличился на 3,3%

Сильнее всего вырос оборот предприятий сферы гостиниц и общественного питания

По итогам января — марта 2026 года оборот организаций всех видов деятельности, в том числе субъектов малого предпринимательства, составил 3,1 трлн рублей. Это на 3,3% больше по сравнению с аналогичным периодом 2025-го, следует из статистики Татарстанстата.

Причем, согласно опубликованным данным, только за март 2026 года оборот татарстанских компаний составил 1,2 трлн рублей. Это на 18,4% больше в сравнении с первым весенним месяцем 2025-го.

Если рассматривать отдельные виды деятельности, то сильнее всего вырос оборот предприятий сферы гостиниц и общественного питания (+26,4% за год, до 26,8 млрд по итогам первого квартала). Также существенная динамика наблюдается в компаниях, занятых профессиональной, научной и технической деятельностью (+21,2%, до 43,5 млрд), предприятий, предоставляющих «прочие виды услуг» (+20,8%, до 2,3 млрд) и компаний из сферы образования (+19,2%, до 9,7 млрд).

Ранее сообщалось, что в марте в Татарстане закрылось почти в два раза больше предприятий, чем открылось.

Никита Егоров