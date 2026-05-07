На ремонт ливневой канализации Казани направят 60 миллионов рублей

Согласно документам, такую же сумму планируется выделить и на восстановление хозяйственно-бытовой системы водоотведения в городе

В Казани планируется проект по восстановлению систем ливневого водоотведения. На проведение строительно-монтажных работ выделено 60 миллионов рублей, следует из данных на сайте госзакупок.

Заказчиком проекта выступает ГКУ «Главинвестстрой РТ». Проект включает в себя комплекс строительно-монтажных работ по восстановлению ливневой системы города, а объем предстоящих работ составляет 5 километров.

Согласно документам, такую же сумму планируется выделить и на восстановление хозяйственно-бытовой системы водоотведения в городе. В эту категорию входят стоки из санузлов, ванных комнат, кухонь, душевых, а также от посудомоечных и стиральных машин.

Ранее главный прокурор Татарстана Альберт Суяргулов подал иск о конфискации имущества начальника отдела ливневой канализации в мэрии Казани Александра Голякова и его окружения. Подробнее — в материале «Реального времени».

