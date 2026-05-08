По предварительной оценке, доходы федерального бюджета России в январе — апреле составили 11,7 млрд рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Минфина страны.
Из них:
- ненефтегазовые доходы — 9,4 млрд рублей;
- нефтегазовые доходы — почти 2,3 млрд рублей.
Объем расходов федерального бюджета за тот же период предварительно оценивается почти в 17,6 млрд рублей.
Напомним, Минфин России возобновляет покупку валюты и золота по бюджетному правилу. С 8 мая по 4 июня на эти цели планируют направить 110,3 млрд рублей.
