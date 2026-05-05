Процентные ставки по вкладам в крупнейших банках России снизились

20:24, 05.05.2026

В третьей декаде апреля 2026 года произошло снижение средней максимальной процентной ставки по рублевым вкладам в 10 крупнейших банках России. По данным Банка России, показатель составил 13,06% годовых, что ниже показателей предыдущих периодов.

Для сравнения: во второй декаде апреля ставка находилась на уровне 13,39% годовых, а в первой декаде месяца достигала 13,43% годовых. Снижение ставок наблюдается последовательно на протяжении всего месяца.

Мониторинг проводится по крупнейшим банкам страны, а при расчете учитываются максимальные ставки по вкладам, доступные для всех клиентов, без учета дополнительных условий и программ. Напомним, что сумма сбережений в банках у татарстанцев достигла 1,4 трлн рублей.

Наталья Жирнова

