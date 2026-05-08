Доллар продолжает держаться ниже отметки в 75 рублей

18:30, 08.05.2026

Центробанк опубликовал курс валют на выходные. Доллар продолжает держаться ниже отметки в 75 рублей. Накануне он упал сразу на 60 копеек.

Так, американская валюта подешевела на 0,32 рубля, юань — на 0,4 рубля, а евро подорожал на 0,66 рубля.

Стоимость валют выглядит следующим образом:

  • доллар — 74,3 рубля;
  • евро — 88,55 рубля;
  • юань — 10,93 рубля.

Напомним, что ранее Euroclear перевел Украине €6,6 млрд от активов России.

Наталья Жирнова

