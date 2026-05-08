Доллар продолжает держаться ниже отметки в 75 рублей
Накануне он упал сразу на 60 копеек
Центробанк опубликовал курс валют на выходные. Доллар продолжает держаться ниже отметки в 75 рублей. Накануне он упал сразу на 60 копеек.
Так, американская валюта подешевела на 0,32 рубля, юань — на 0,4 рубля, а евро подорожал на 0,66 рубля.
Стоимость валют выглядит следующим образом:
- доллар — 74,3 рубля;
- евро — 88,55 рубля;
- юань — 10,93 рубля.
Напомним, что ранее Euroclear перевел Украине €6,6 млрд от активов России.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте», канал в MAX и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».