Иран вводит новую систему регулирования судоходства в Ормузском проливе

Для прохождения теперь необходимо предварительное уведомление иранских властей, после чего судовладельцы должны следовать по правилам передвижения

Как передает ТАСС, государственное телевидение Ирана сообщило о запуске новой системы прохождения судов через стратегически важный Ормузский пролив. Согласно нововведениям, все суда, планирующие транзит через пролив, должны будут следовать обновленному порядку.

Процедура предусматривает обязательное предварительное уведомление иранских властей. После получения запроса судовладельцы должны будут принять электронное сообщение с правилами передвижения, которое направит иранская сторона. Только после подтверждения согласия с новыми правилами суда смогут получить официальное транзитное разрешение.

Выдачу разрешений будет осуществлять специально созданный новый орган власти. Напомним, что в США и Иране считают, что Дональд Трамп возобновит операцию на Ближнем Востоке.

Наталья Жирнова