В центре Казани более чем за 300 млн рублей реконструируют два водопровода

При этом один из них обойдется городу в 6 млн рублей, а второй — почти в 300 млн рублей

В центре Казани планируется реконструкция двух городских водопроводов. Об этом стало известно из документов на сайте госзакупок.

Речь идет об участках от Театральной, 13 по улице Касаткина до улицы Федосеевская и по улице Щапова от улицы Некрасова до улицы Толстого. При этом первый участок обойдется городу в 6,3 млн рублей, а второй — сразу в 297 млн рублей.

В список работ входят такие пункты, как: земляные работы, устройство наружных сетей канализации, устройство трубопроводов и благоустройство.

Общая сумма закупки составляет 303 млн рублей, а работы будут завершены к 1 декабря 2026 года. Напомним, что в Казани частично перекроют улицы Дементьева и Прокофия Зубца на два месяца: гграничения будут действовать с 29 апреля по 19 июня. Причиной стало строительство нового водопровода к Центру развития футбола, который введут в эксплуатацию к августу 2026 года.

Наталья Жирнова