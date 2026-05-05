В России зафиксировали новые схемы мошенничества перед Днем Победы

Злоумышленники представляются сотрудниками Соцфонда или соцзащиты, сообщают о якобы полагающейся выплате и выманивают у пенсионеров данные банковских карт и коды из СМС-сообщений

Заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплан Панеш сообщил о появлении мошеннических схем, направленных на пожилых граждан под предлогом выплат к 9 Мая, передают РИА «Новости».

Злоумышленники представляются сотрудниками Соцфонда или соцзащиты, сообщают о якобы полагающейся выплате и выманивают у пенсионеров данные банковских карт и коды из СМС-сообщений, после чего списывают все средства со счетов.

Депутат также предупредил о другой схеме обмана, при которой ветеранам сообщают о вручении памятной медали и просят перейти по ссылке для проверки данных, ведущей на фишинговый сайт. Панеш напомнил, что выплата ветеранам к 9 Мая в размере 10 тысяч рублей начисляется автоматически, а медали вручаются на торжественных мероприятиях или доставляются на дом без запроса персональных данных.

Наталья Жирнова