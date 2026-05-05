Экс-прокурор Нижнекамска Ольга Купова получила новую должность в местной администрации

По данным источников издания Chelny-biz.ru, бывший прокурор Нижнекамска Ольга Купова была назначена заместителем руководителя исполкома города по вопросам гражданской обороны. При этом официальные структуры пока не подтвердили данную информацию.

Ольга Купова покинула пост в октябре 2023 года, когда истек пятилетний срок ее полномочий на посту городского прокурора. Она возглавила прокуратуру Нижнекамска в 2018 году после кончины Фалиха Мустакимова, пройдя путь от помощника прокурора до заместителя руководителя ведомства.

Сын Ольги Куповой Алий Купов был арестован в том же году по уголовному делу о получении взятки на должности начальника отдела прокуратуры по надзору за процессуальной деятельностью СКР. Сам процесс по делу стартовал в июле 2024-го — через год после того как на коллегии прокуратуры Татарстана Илдус Нафиков (ныне глава надзорного ведомства Марий Эл) заявил о незаконных действиях. В конечном итоге его посадили на 8 лет. Подробнее об этом деле — в материале «Реального времени».

