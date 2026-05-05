Казанские «зайцы» заплатили почти 1 млн рублей штрафов за апрель

За апрель было составлено 379 протоколов о безбилетном проезде в общественном транспорте

В апреле в общественном транспорте Казани было составлено 379 протоколов о безбилетном проезде, при этом размер штрафа за подобное нарушение составляет 2 500 рублей, напоминает Комитет по транспорту города.

За месяц казанцы заработали штрафы на 947 тысяч рублей. Напомним, что треть из них были собраны в троллейбусах и трамваях: казанский «Метроэлектротранс» за апрель собрал 377 тысяч рублей.

Напомним, что в метро Казани внедрят оплату по QR-коду в метро, которая обойдется городу в 21 млн рублей.

Наталья Жирнова