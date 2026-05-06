Еврокомиссия признала участие России в Венецианской биеннале нарушением санкций ЕС

Еврокомиссия (ЕК) посчитала участие России в Венецианской биеннале нарушением санкций ЕС, сообщает Financial Times. Российский павильон открылся впервые с 2022 года.

Как пишет издание, правительство премьер-министра Италии Джорджи Мелони предупредили, что допуск российского павильона на Венецианскую биеннале станет нарушением санкций ЕС. Об этом говорится в письмах Еврокомиссии.

Из них же следует, что траты России на участие ее делегации в Венецианской биеннале «идут на пользу биеннале и, по всей видимости, могут быть расценены как косвенная экономическая поддержка». У организаторов запросили «разъяснения относительно договоренностей между биеннале и российским правительством для оценки их соответствия санкционным нормам». При этом сами они заявляют, что «проверили и соблюдали все национальные и международные правила».

В конце апреля ЕК официально подтвердила решение лишить Венецианскую биеннале гранта в €2 млн за приглашение России, передавал ТАСС.

Российский павильон начал работу 5 мая в формате предпросмотра по приглашениям. Доступ к павильону после открытия биеннале для публики будет по‑прежнему ограничен, однако посетителям представят фильм с документацией проекта, в том числе с видеоматериалами, фиксирующими происходящее.

На биеннале Россия подготовила проект «Дерево укоренено в небе». Он переосмысляет границы между центром и периферией, а также ищет новые формы взаимодействия традиции и современности через звук, голос и перформанс.

