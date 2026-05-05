На комплексную программу по защите ОКН в двух районах Татарстана потратят 9 млн рублей

В список объектов войдут 17 зданий, в числе которых здание торговой лавки, где проживал Максим Горький в селе Красновидово

Комитет Татарстана по охране объектов культурного наследия реализует комплексную программу по защите исторических памятников в Пестречинском и Камско-Устьинском районах. Работы планируется завершить до середины сентября 2026 года, что стало известно из документов на сайте госзакупок.

В Камско-Устьинском районе особое внимание уделят шести объектам, включая здание торговой лавки, где проживал Максим Горький в селе Красновидово, которая была ранее отреставрирована, контору управляющего теньковскими имениями князя Гагарина, а также исторические церкви и мечеть начала XX века.

В Пестречинском районе под защиту попадут 11 значимых объектов культурного наследия, среди которых старинные церкви XVIII—XIX веков в различных населенных пунктах района. В их числе — Благовещенская церковь 1741 года в селе Казыли, Преображенская церковь 1774—1910 годов в селе Русская Серда, Троицкая церковь 1904 года в селе Верхние Девлизери и другие исторические памятники.

В рамках проекта планируется: проведение историко-культурных исследований; разработка специальных требований к градостроительным регламентам; установление границ зон охраны; подготовка необходимой документации; проведение государственной экспертизы.

Наталья Жирнова