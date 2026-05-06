Жительница Казани отдала мошенникам 11 млн рублей — она продала квартиру и машину

Потерпевшей пришло сообщение с призывом вступить в домовой чат якобы от управляющей компании

59-летняя жительница Казани отдала мошенникам 11 млн рублей. Она продавала квартиру и автомобиль, сообщили в пресс-службе МВД по Татарстану.

По словам женщины, она получила в одном из мессенджеров сообщение с призывом вступить в домовой чат якобы от управляющей компании. После перехода по ссылке потерпевшая получила уведомление о взломе ее аккаунта на портале госуслуг.

— После этого к мошеннической схеме подключились лжеспециалисты «Росфинмониторинга» и силовых структур. Они убедили потерпевшую, что аферисты получили доступ к персональным данным и пытаются оформить на нее несколько кредитов в банках. Чтобы «защитить» себя, мошенники рекомендовали женщине снять кредитные денежные средства, продать квартиру и автомобиль, а все вырученные деньги «обезопасить», — рассказали в МВД.

Женщина выполнила все указания и потеряла 11 млн рублей. Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»).

Напомним, недавно пенсионерка из Нижнекамска отдала мошенникам 4 млн рублей. В мессенджере ей пришло сообщение якобы от знакомого директора завода о проверке ФСБ из-за утечки персональных данных сотрудников. 7 апреля позвонили неизвестные, представившись сотрудниками ФСБ, сообщили, что на ее имя пытались оформить кредит, а деньги на счетах требуют проверки.

Галия Гарифуллина