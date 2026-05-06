Импортозамещенный Superjet может начать регулярные рейсы уже в конце 2026 года

Импортозамещенный Superjet-100 может начать регулярные рейсы уже в конце 2026 года. Такое мнение выразил в разговоре с РИА «Новости» глава Минпромторга Антон Алиханов.

— Я думаю, что к концу года мы увидим уже на регулярных рейсах эту машину, — заявил он, отвечая на соответствующий вопрос.

Напомним, в марте опытный образец самолета Superjet совершил первый полет с российским двигателем ПД-8. Испытательный полет прошел в Комсомольске-на-Амуре.



Разработка и испытания двигателя ПД-8 являются частью программы импортозамещения Superjet, реализуемой компанией «Яковлев» (входит в Объединенную авиастроительную корпорацию, ОАК) при участии широкой кооперации предприятий.

Галия Гарифуллина