В Казани проходит акция «Парад у дома ветерана»

Студенты Казанского института культуры выступают с концертными программами во дворах, где проживают участники войны

Фото: Динар Фатыхов

В преддверии Дня Победы в Казани организуются праздничные мероприятия для ветеранов Великой Отечественной войны в рамках акции «Парад у дома ветеранов». Студенты Казанского института культуры выступают с концертными программами во дворах, где проживают участники войны, создавая атмосферу праздника, сообщает корреспондент НТВ.

Среди гостей концерта на Ямашева — Зинаида Хусаинова, пережившая ужасы финского концлагеря, Зинаида Бушуева, эвакуированная по «Дороге жизни», Валентина Красюк и Надежда Иванова, потерявшие близких в блокадном Ленинграде.

Для поздравления 99-летнего Александра Малова использовалась историческая техника — легендарный автомобиль ГАЗ-69. Ветеран дошел до Берлина, участвовал в освобождении Европы, был ранен. После войны окончил факультет журналистики МГУ и работал редактором в татарстанских СМИ. В программе мероприятий — исполнение любимых песен военных лет: «Смуглянка», «Катюша», «День Победы» и «Журавли».

Подобные праздничные встречи проходят во многих районах Казани, где живут ветераны.

— Самое важное — общение между поколениями, которое могло вообще иметь место быть. И сегодняшнее мероприятие — это именно вот тот диалог поколений, — заявил глава Кировского и Московского районов Владимир Жаворонков.

Наталья Жирнова