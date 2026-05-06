На KazanForum приедет заместитель генсека ООН

Моратинос подтвердил, что альянс сохраняет с Россией партнерские отношения и намерен расширять сотрудничество

Заместитель генсека ООН и высокий представитель по альянсу цивилизаций Мигель Анхель Моратинос примет участие в международном экономическом форуме «Россия — Исламский мир: KazanForum 2026». Об этом сообщила пресс-служба саммита.

В 2004—2010 годах Моратинос занимал пост министра иностранных дел Испании. С 2018 года он заместитель генсека ООН, с 2019-го — Верховный представитель по Альянсу цивилизаций. В 2024 году он стал первым в истории спецпосланником ООН по борьбе с исламофобией.

— Моратинос — один из наиболее последовательных сторонников диалога между Россией и структурами ООН. Он подтвердил, что Альянс цивилизаций сохраняет с Россией партнерские отношения и намерен расширять сотрудничество, — подчеркнули в сообщении.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

KazanForum в Казани пройдет с 12 по 17 мая. Деловая программа запланирована на 13—15 мая, она развернется на площадке МВЦ «Казань Экспо». На 20 апреля участие в форуме подтвердили 93 страны и 61 регион России.

Галия Гарифуллина