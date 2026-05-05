В США и Иране считают, что Дональд Трамп возобновит операцию на Ближнем Востоке

На прошлой неделе американский лидер провел совещание с представителями разведки, обсуждая дальнейшие шаги в отношении Ирана

Американские и израильские официальные лица полагают, что президент США Дональд Трамп может отдать приказ о возобновлении военной операции против Ирана уже на этой неделе, если переговоры между странами не приведут к прогрессу. Об этом сообщает портал Axios.

На прошлой неделе Трамп провел совещание с представителями разведки, обсуждая дальнейшие шаги в отношении Ирана. При этом во вторник глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что режим прекращения огня между США и Ираном пока остается в силе.

В публикации Axios отмечается, что, по мнению ряда чиновников, Трамп может распорядиться о возобновлении боевых действий в случае сохранения дипломатического тупика. Вечером 3 мая американский президент объявил о начале операции «Проект Свобода», направленной на помощь судам, заблокированным в Ормузском проливе и стремящимся его покинуть. В ответ командующий центральным штабом вооруженных сил Ирана «Хатам аль-Анбия» Али Абдоллахи предостерег США от приближения к Ормузскому проливу и заявил о готовности атаковать американские войска.

Ранее силы ПВО Объединенных Арабских Эмиратов перехватили несколько ракет, летевших со стороны Ирана. В МИД ОАЭ заявили о праве на ответ Ирану после ракетной атаки.

