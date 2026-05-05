На 13 километров новых дорог в Лаишевском районе Татарстана потратят почти полмиллиарда рублей

Ремонтные работы охватят различные населенные пункты района, включая город Лаишево, села Столбище, Усады и Габишево

Фото: Руслан Ишмухаметов

В Лаишевском районе Татарстана запланированы работы по ремонту дорожной инфраструктуры. До 15 октября 2026 года планируется обновить дорожное покрытие на 22 объектах общей протяженностью более 13 километров, что следует из документов на сайте госзакупок.

Ремонтные работы охватят различные населенные пункты района, включая город Лаишево, села Столбище, Усады, Габишево, Татарский Янтык, Сокуры, Пелево, Большие Кабаны, Зимняя Горка и деревню Каипы. В программу включены как центральные улицы населенных пунктов, так и подъездные пути к коттеджным поселкам.

Среди объектов ремонта — улицы 9 Мая, Карла Маркса, Ленина, Лесная, Луговая, Мира, Советская, Юбилейная. Общая сумма ремонта составит почти полмиллиарда — 487 млн рублей.

Напомним, что автодорогу Мамадыш — Тюлячи временно закроют для движения транспорта. Ограничение связано с проведением капремонта.

Наталья Жирнова