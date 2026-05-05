Прокуратура Татарстана предупредила о мошенничестве с субсидированными авиабилетами

Аферисты обычно представляются людьми, которые якобы не могут воспользоваться льготными билетами и готовы переоформить их на других пассажиров

Фото: Динар Фатыхов

Прокуратура Татарстана предупредила граждан о распространенной схеме мошенничества при покупке льготных авиабилетов. Злоумышленники активно ищут потенциальных жертв в социальных сетях и мессенджерах, предлагая приобрести субсидированные билеты по заниженной стоимости.

По данным надзорного ведомства, аферисты обычно представляются людьми, которые якобы не могут воспользоваться льготными билетами и готовы переоформить их на других пассажиров. В ходе общения они выманивают у жертв персональные данные и денежные средства, после чего исчезают вместе с деньгами.

Реальное время / realnoevremya.ru

Прокуратура подчеркивает, что переоформление субсидированных авиабилетов на других лиц законодательно невозможно. Для защиты от мошенников рекомендуется приобретать льготные билеты исключительно через официальные каналы: на сайтах авиакомпаний или в их кассах.

Для проверки действующих программ субсидирования и списка перевозчиков следует обращаться к официальному сайту Росавиации. Напомним, что ранее в России зафиксировали новые схемы мошенничества перед Днем Победы.

Наталья Жирнова