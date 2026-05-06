Трамп: операция «Проект «Свобода» в Ормузском проливе приостановлена

Такое решение приняли, чтобы оценить возможности подписания соглашения с Ираном

Операция по сопровождению судов в Ормузском проливе «Проект «Cвобода» временно приостановлена. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп.

— Опираясь на просьбы Пакистана и других стран… а также на тот факт, что был достигнут значительный прогресс на пути к полному и окончательному соглашению с представителями Ирана, мы пришли к взаимному согласию о том, что пока блокада остается в полной силе, реализация миссии «Проект «Свобода» будет приостановлена на короткий период времени, чтобы увидеть, удастся ли финализировать и подписать соглашение, — говорится в его публикации в соцсети Truth Social.

Напомним, Трамп объявил о начале операции «Проект «Свобода» вечером 3 мая. По его словам, миссия направлена на помощь судам, заблокированным в Ормузском проливе и стремящимся его покинуть. В ответ командующий центральным штабом вооруженных сил Ирана «Хатам аль-Анбия» Али Абдоллахи предостерег США от приближения к Ормузскому проливу и заявил о готовности атаковать американские войска.

Галия Гарифуллина