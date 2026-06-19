В Швейцарии отменили сегодняшние переговоры США и Ирана

Швейцарский МИД объявил об отмене мероприятия

Переговоры между делегациями США и Ирана в Швейцарии, которые должны были состояться в пятницу, отменены. Об этом сообщается в заявлении швейцарского МИДа.

В горном курорте Бургеншток делегации должны были официально подписать меморандум о взаимопонимании. Накануне глава США Дональд Трамп и президент Ирана Масуд Пезешкиан утвердили временный меморандум.

Причины отмены переговоров сторон не сообщаются. Ранее стало известно, что один из лидеров делегации — вице-президент США Джей Ди Вэнс не полетел в Швейцарию.

При этом накануне Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) сообщило о прекращении морской блокады Ирана и снятии ограничений на движение судов, следующих в иранские порты и выходящих из них.

Зульфат Шафигуллин