В России выплатили 68,4 млрд рублей специальных средств медработникам
Соцвыплаты получили около 1 млн работников здравоохранения
Социальный фонд России отчитался о 68,4 млрд рублей, потраченных на соцвыплату медицинским работникам с начала года. Информация опубликована пресс-службой ведомства.
Всего специальную соцвыплату получили 966 тыс. медработников. При этом выплата назначается автоматически, по данным медицинских организаций.
Специальная соцвыплата положена определенному числу медиков, работающих в сфере первичного звена здравоохранения, центральных районных, районных и участковых больниц, а также работникам станций и отделений скорой помощи.
Кроме того, размер средств зависит от категории специалиста и вида организации, к которой относится медработник.
Ранее, на прошлой неделе, стало известно, что в России значительно вырос поток иностранцев в медицинском туризме.
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