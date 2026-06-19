В России выплатили 68,4 млрд рублей специальных средств медработникам

Соцвыплаты получили около 1 млн работников здравоохранения

Фото: Максим Платонов

Социальный фонд России отчитался о 68,4 млрд рублей, потраченных на соцвыплату медицинским работникам с начала года. Информация опубликована пресс-службой ведомства.

Всего специальную соцвыплату получили 966 тыс. медработников. При этом выплата назначается автоматически, по данным медицинских организаций.

Ринат Назметдинов / realnoevremya.ru

Специальная соцвыплата положена определенному числу медиков, работающих в сфере первичного звена здравоохранения, центральных районных, районных и участковых больниц, а также работникам станций и отделений скорой помощи.

Кроме того, размер средств зависит от категории специалиста и вида организации, к которой относится медработник.

Ранее, на прошлой неделе, стало известно, что в России значительно вырос поток иностранцев в медицинском туризме.

Зульфат Шафигуллин