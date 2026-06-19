Кремль: Путин провел оперативное совещание Совбеза

Совещание началось с доклада министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова

Президент Владимир Путин провел оперативное совещание Совета безопасности по вопросам внешней политики. Об этом сообщается на официальном сайте Кремля.

Совещание началось с доклада министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова.

В совещании приняли участие председатель правительства Михаил Мишустин, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, председатель Госдумы Вячеслав Володин, зампред Совета безопасности (СБ) Дмитрий Медведев, руководитель Администрации президента Антон Вайно, секретарь СБ Сергей Шойгу, министр обороны Андрей Белоусов, глава МВД Владимир Колокольцев, министр иностранных дел Сергей Лавров, директор ФСБ Александр Бортников и директор СВР Сергей Нарышкин.

Напомним, два предыдущих дня Владимир Путин пробыл в Казани, где участвовал в саммите Россия — АСЕАН. Рабочая программа российского президента продлилась более 15 часов. За это время глава государства провел девять двусторонних встреч с лидерами стран АСЕАН.

По итогам саммита Россия — АСЕАН в Казани участники приняли четыре документа, в том числе Казанскую декларацию.

Зульфат Шафигуллин