Президент России Владимир Путин завершил рабочий визит в Казань

Рабочая программа главы государства на саммите Россия — АСЕАН длилась 15 часов

Фото: Динар Фатыхов

Президент России Владимир Путин завершил рабочий визит в Казань. Об этом сообщает ТАСС.

Рабочая программа главы государства на саммите Россия — АСЕАН в Казани длилась 15 часов. В столице Татарстана Путин провел девять двусторонних встреч с лидерами стран АСЕАН, а также с раисом республики Рустамом Миннихановым.

В Казань президент России прибыл еще 17 июня. В первый день саммита российский лидер провел несколько переговоров с главами государств и правительств стран АСЕАН. 18 июня Путин принял участие в заседании саммита Россия — АСЕАН, по итогам которого стороны приняли четыре документа, в том числе Казанскую декларацию.

Накануне ночью Путин встретился с Рустамом Миннихановым, где извинился перед жителями Казани за созданные неудобства и обсудил с раисом Татарстана обстановку в республике.

Зульфат Шафигуллин