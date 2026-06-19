Президент России Владимир Путин завершил рабочий визит в Казань
Рабочая программа главы государства на саммите Россия — АСЕАН длилась 15 часов
Президент России Владимир Путин завершил рабочий визит в Казань. Об этом сообщает ТАСС.
Рабочая программа главы государства на саммите Россия — АСЕАН в Казани длилась 15 часов. В столице Татарстана Путин провел девять двусторонних встреч с лидерами стран АСЕАН, а также с раисом республики Рустамом Миннихановым.
В Казань президент России прибыл еще 17 июня. В первый день саммита российский лидер провел несколько переговоров с главами государств и правительств стран АСЕАН. 18 июня Путин принял участие в заседании саммита Россия — АСЕАН, по итогам которого стороны приняли четыре документа, в том числе Казанскую декларацию.
Накануне ночью Путин встретился с Рустамом Миннихановым, где извинился перед жителями Казани за созданные неудобства и обсудил с раисом Татарстана обстановку в республике.
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