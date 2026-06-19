В Татарстане назначили дополнительные выборы депутата Госсовета после освобождения мандата Зиганшина

Голосование пройдет одновременно с выборами депутатов Госдумы и состоится 18, 19 и 20 сентября 2026 года

Фото: Динар Фатыхов

Центральная избирательная комиссия Татарстана назначила дополнительные выборы депутата Государственного совета республики по Высокогорскому одномандатному избирательному округу №50. Решение было принято на очередном заседании ЦИК РТ, сообщает пресс-служба комиссии.

Голосование пройдет одновременно с выборами депутатов Госдумы и состоится 18, 19 и 20 сентября 2026 года. Напомним, что по итогам голосования большинство членов ЦИК РФ поддержали проведение голосования в трехдневном формате.

Необходимость проведения дополнительных выборов возникла после того, как в январе текущего года депутатский мандат освободил Азат Зиганшин. Он перешел на работу в правительство республики, возглавив Министерство экологии и природных ресурсов Татарстана.

Кроме того, в Единый день голосования 2026 года в республике пройдут дополнительные выборы депутатов представительных органов местного самоуправления в 40 муниципальных районах. Председатель ЦИК Татарстана Андрей Кондратьев отметил, что решение о проведении многодневного голосования принято для удобства избирателей и позволяет снизить нагрузку на избирательную систему во время крупнейшей федеральной кампании.

— Важно и то, что многодневное голосование дает дополнительную возможность для информирования граждан. Наша задача — организованно провести открытые и безопасные выборы при безусловном соблюдении всех требований закона, — заявил Кондратьев.

Наталья Жирнова