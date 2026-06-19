В Татарстане на торги за 1 рубль выставили старинное здание земской школы

Право собственности на объект переходит к покупателю с обременением

В Татарстане по программе «1 рубль за объект» выставлено на торги здание земской школы XIX века. Инвесторам предлагают выкупить объект культурного наследия регионального значения в селе Кабы-Копры Апастовского района.

Одноэтажное деревянное здание площадью 441,7 кв. м в стиле эклектики было построено в 1897 году. В конце XIX — начале XX веков оно было главным культурно-просветительским центром деревни и отличалось передовой для своего времени учебно-образовательной работой. До 2014 года в нем располагалась местная средняя школа с собственной библиотекой, пришкольным садом и огородом.

По условиям программы, инвестор покупает здание за символическую сумму. Право собственности переходит к нему сразу, но с обременением: новый владелец обязан выполнить все реставрационные работы в соответствии с охранным обязательством в установленные сроки. После полного выполнения условий обременение снимается.

Напомним, Татарстан станет пилотным регионом по полной интеграции данных об ОКН, включая синхронизацию региональной информационной системы с платформой «Наследие.дом.рф» и данными Росреестра. Проект направлен на сохранение и вовлечение объектов культурного наследия в хозяйственный оборот, повышение их инвестиционной привлекательности и развитие цифрового взаимодействия с инвесторами.

Зульфат Шафигуллин