Ушаков — после саммита в Казани: Россия давно сделала разворот в сторону Азии

Помощник президента РФ считает, что прошедший в столице Татарстана саммит с лидерами АСЕАН был содержательным

Фото: Динар Фатыхов

Россия давно развернулась в сторону сотрудничества с Азией. Об этом по итогам саммита Россия — АСЕАН в Казани заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

— Давно уже все развернуто. Вы же сами знаете, — сказал Ушаков «Вестям», отвечая на вопрос, разворачивается ли Россия в сторону Азии сейчас или продолжает ранее намеченное движение.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Также помощник президента РФ назвал прошедший в Казани саммит с лидерами стран АСЕАН содержательным.

Главное из итоговых заявлений глав государств России и Филиппин по итогам казанского саммита читайте в материале «Реального времени».

Зульфат Шафигуллин