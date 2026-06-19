Ушаков — после саммита в Казани: Россия давно сделала разворот в сторону Азии
Помощник президента РФ считает, что прошедший в столице Татарстана саммит с лидерами АСЕАН был содержательным
Россия давно развернулась в сторону сотрудничества с Азией. Об этом по итогам саммита Россия — АСЕАН в Казани заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
— Давно уже все развернуто. Вы же сами знаете, — сказал Ушаков «Вестям», отвечая на вопрос, разворачивается ли Россия в сторону Азии сейчас или продолжает ранее намеченное движение.
Также помощник президента РФ назвал прошедший в Казани саммит с лидерами стран АСЕАН содержательным.
Главное из итоговых заявлений глав государств России и Филиппин по итогам казанского саммита читайте в материале «Реального времени».
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