На реставрацию бюста Карла Маркса в Казани направят почти 16 млн рублей

Завершить реставрацию планируется до 31 августа 2027 года

В Казани планируют провести комплексную реставрацию бюста Карла Маркса, расположенного на улице Петербургской. На выполнение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения предусмотрено более 15,8 млн рублей. Документ о госконтракте на ремонт памятника находится на сайте госзакупок.

Напомним, что бюст вернется на улицу почти спустя 20 лет хранения: скульптура долгое время находилась на хранении после реконструкции улицы Петербургской в 2004 году.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Проект предусматривает демонтаж памятника и его транспортировку в специализированную мастерскую, очистку поверхности от загрязнений, устранение трещин и других повреждений, восстановление утраченных элементов, а также защитную обработку монумента. Кроме того, планируется изготовление и установка нового гранитного постамента, благоустройство прилегающей территории и монтаж освещения.

Завершить реставрацию планируется до 31 августа 2027 года. На выполненные работы будет действовать пятилетняя гарантия.

Наталья Жирнова